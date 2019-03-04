Москва, 4 марта, 2019, 10:41 — ИА Регнум. За неделю (18−24 февраля) показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос почти до 64,8%. Это максимум за последние два месяца. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Kremlin.ru Владимир Путин наблюдает за реакцией народа

В рейтинге доверия политикам показатель Путина за неделю составил 32,8%. На втором месте — Сергей Шойгу (14,7%), на третьем — и Сергей Лавров (14,1%).

Деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева и правительства России одобряют 36,8% и 40% соответственно. Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» находился на уровне 35,2%.

Опросы проведены в период с декабря 2018 года по февраль 2019 года. В опросах приняли участие 1000 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

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