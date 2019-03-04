Оренбург, 4 марта, 2019, 10:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области ключевым и обсуждаемым событием выходных дней (2−3 марта) можно считать акции протеста против мусорной реформы и реакцию местной власти на митинги и пикеты. Об этом в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

Митинги от КПРФ

2 марта в Оренбурге и Орске прошли митинги, организатором которых стало отделение КПРФ. Коммунисты признают, что акции протеста были малочисленными. По оценке организаторов, в Орске собрались около 300 человек, в Оренбурга — около 200 человек, по другой оценке, в Оренбурге на акцию пришли около 100 человек.

В Орске поднималось несколько тем: разрушение заводов и мусорная реформа. В Оренбурге также кроме новой схемы обращения ТКО и тарифов затронули другие проблемы. Политолог Галина Шешукова считает, что нельзя смешивать в одну кучу несколько проблем, тема акции должна быть чётко сформулирована. Такая размытость могла повлиять на массовость.

Лидер регионального отделения КПРФ Максим Амелин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что организатор «ничего не размазывал», 85% времени было уделено теме мусорной реформы. В областном центре в акции протеста участвовали глава департамента по ценам и регулированию тарифов Андрей Шумский, замминистра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Владимир Белов, а также руководитель ООО «Природа» Виктор Доценко. Представители власти и регоператор пытались донести свою точку зрения до тех людей, которые собрались на акции протеста.

По словам лидера фракции «Справедливой России» в Заксобрании области Владимира Фролова, в выступлениях чиновников и регоператора звучали обоснования реформы, назначенных тарифов и нормативов. Вместе с тем все противники реформы говорили о том, что установленный норматив в 31 кг мусора на каждого человека, взрослого, ребёнка, является вымышленным и грабительским. Приводились нормативы и тарифы других регионов, где они меньше на 30% (Башкирия, Челябинская, Самарская области).

В заключение митинга была принята резолюция, в которой выставлены требования перед правительством области и страны — отказаться от непродуманной реформы, установить переходный период до 2023 года, сократить тарифы в два раза, освободить все семьи от платы за мусор на детей, всех пенсионеров и ветеранов.

Пикеты от ЛДПР

Параллельно с акцией, организованной коммунистами, в разных районах Оренбуржья прошли пикеты, инициированные ЛДПР. Они были направлены на сбор подписей жителей в знак несогласия с действующими тарифами за вывоз мусора, которые будут переданы в администрацию президента и полномочному представителю президента в ПФО. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении партии, за два часа 2 марта собрано примерно четыре тысячи подписей. Такая акция продлится до 4 марта. В отделении надеются собрать 20 тысяч подписей и считают, что своё мнение необходимо выражать, иначе общество превратится в стадо.

По словам либерал-демократов, от акций протестов и их анонсирования уже есть положительный эффект. Когда на заседании Заксобрания депутат Владимир Мирохин (ЛДПР) поднял тему мусорной реформы и тарифов, также сообщил о пикетах, то 1 марта появилось заявление губернатора Юрия Берга о льготах для отдельных категорий граждан.

Максим Амелин отметил, что КПРФ обсуждала такую форму, как сбор подписей населения. Но загвоздка в том, какой вопрос сформулировать. Против самой мусорной реформы собирать подписи бессмысленно, поскольку партия понимает, что её не отменят. Он подчеркнул, что коммунисты намерены добиваться снижения тарифов, а также выделения денег (примерно 600 млн рублей) из регионального бюджета муниципальным образованиям на создание и благоустройство контейнерных площадок. Также депутат подчеркнул, что сейчас власть и регоператор кивают на то, что ключевую составляющую тарифа составляют транспортный расходы.

«Кто мешает сделать не 11 полигонов, а, например, 32, и не возить мусор за сотни километров?» — недоумевает коммунист и считает, что область начала мусорную реформу неподготовленной.

Беспрецедентное решение

На заседании межведомственного совета по вопросам развития моногородов Оренбургской области в Ясном 1 марта глава региона Юрий Берг заявил, что для отдельных категорий граждан будут введены региональные меры поддержки на услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

«На коммунальную услугу по обращению с ТКО распространяются все льготы. И федеральные, и региональные. У оренбуржцев также есть возможность получить субсидию на оплату ЖКУ. Но я считаю, что этого явно недостаточно. Есть категории граждан, которые нуждаются в особой заботе. И в Оренбургской области будет введен новый вид региональной поддержки. Компенсацию за оплату ТКО в размере 50% получат дети войны. И, самое главное — все расходы на ТКО многодетных семей должны быть компенсированы полностью, а не на 30%, как сегодня. В Оренбургской области более 26 тысяч многодетных семей. Корректировка регионального бюджета будет сделана на ближайшем заседании Законодательного собрания», — подчеркнул Юрий Берг.

Один из пользователей соцсети, комментируя решение губернатора, отметил, что считает, как и многие другие жители, тарифы явно завышенными и требующими пересмотра. При приведении тарифов в адекватное состояние не придётся вливать из бюджета области в бюджет реоператора значительные суммы денег, которые сейчас предусмотрены как компенсация многодетным и детям войны.

Первый секретарь обкома КПРФ и депутат Заксобрания Максим Амелин назвал такое решение беспрецедентным, но одновременно выразил мнение, что решение принято для того, чтобы сбить протестное настроение. Сделано заявление накануне митингов против мусорной реформы и стало одной из причин малочисленности протестной акции.

Лидер оренбургских коммунистов убеждён, что на решение о льготах повлиял анонс акций протеста КПРФ.

Читайте также: «Неуд» мэру и протесты. Оренбуржье за февраль

«Митинг прошёл, но вопросы остались…»

И организаторы, и участники митинга в Оренбурге признали его малочисленность.

«Митинг прошёл, но вопросы остались… Почему оренбуржцы так безразличны к себе? Ведь все возмущены новым видом поборов с них. Неужели «телеящик» так заморочил мозги людям? Почему такое равнодушие и безысходность?» — сказал депутат Владимир Фролов.

Стоит отметить, что Фролов стал единственным представителем «Справедливой России» на акции протеста. Примечательно, что он не является членом партии. По словам Максима Амелина, изначально «Справедливая Россия» имела намерение принять участие, на митинге было запланировано время для выступления руководителя регионального отделения. Однако утром 2 марта организаторам из партии неожиданно позвонили и сообщили об отказе участвовать в митинге.

Оппозиция проводит акции протеста разрозненно. Такое ощущение, что единения в оппозиционных рядах, как несколько лет назад (когда протестные акции собирали знамёна ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России»), уже нет. ЛДПР считает, что их метод протеста более эффективный, а реакция власти, связанная с введением льготы, — их заслуга. С точки зрения КПРФ, исполнительная власть могла испугаться их массовой акции протеста и за один день до митинга объявила о революционном изменении — льготах для многодетных семей и детей войны.

Профессор ОИ МГЮА, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что интерес к протестным акциям у населения резко снизился. Одним из решающих факторов стало ощущение невозможности изменить ситуацию. Данные соцопросов об уровне протестной активности жителей свидетельствуют, что активность осталась на уровне 2017 года, несмотря на такие резонансные реформы, как пенсионная и мусорная.

Между тем, по словам политолога, тема мусорной реформы активно обсуждается, но «на кухне». Стоит отметить, что такой «кухней» для многих стали соцсети.