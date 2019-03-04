Астана, 4 марта, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Авиационные власти Таджикистана и Казахстана подписали протокол, который позволяет увеличить частоту авиарейсов с 18 до 32 раз в неделю, сообщает 4 марта агентство «КазТАГ» со ссылкой на комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

(сс) Maarten Visser Взлет

Переговоры, в которых приняли участие представители авиакомпаний двух стран, прошли в Душанбе по поручению глав государств. Стороны планируют увеличить количество рейсов между Алма-Атой и Душанбе до 12, между Астаной и Душанбе — до 6.

Кроме того, авиакомпании получили возможность заключать коммерческие соглашения друг с другом, а также с компаниями третьих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта министр иностранных дел Кувейта Сабах аль-Халед Ас-Сабах в ходе переговоров с главой внешнеполитического ведомства Казахстана Бейбутом Атамкуловым предложил открыть прямые авиаперевозки пассажиров между странами.