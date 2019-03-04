Смоленск, 4 марта, 2019, 10:34 — ИА Регнум. В Смоленске в магазинах одной из торговых сетей начали продавать упаковки яиц по шесть штук. Фотографию опубликовал пользователь группы во «ВКонтакте» «Подслушано в Смоленске». Стоимость «шестятка» яиц составляет 59 рублей 99 копеек, при этом цена снижена — с 74,99 руб.

Polishchuk.org Золотые яйца

«Такими темпами в упаковке скоро останется одно яйцо», — прокомментировал автор поста фотографию.

Впрочем, по утверждению пользователей, такие упаковки по «шестятку» яиц для Смоленска не новость, а сами яйца категории СВ — крупные, что объясняет высокую цену.

«Какая разница, сколько яиц в упаковке, лишь бы цена соответствовала. Ведь нет единого стандарта на количество штук в упаковке», — отметил один из участников обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в сети были опубликованы фотографии появившихся на полках российских магазинов яичных упаковок, в которых вместо обычного десятка размещалось девять яиц. Впрочем, ни ФАС, ни Минпромторг никаких нарушений в таких уловках продавцов не увидели.

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