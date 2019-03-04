Калуга, 4 марта, 2019, 10:24 — ИА Регнум. О возможности расширения ассортимента продукции калужского ликеро-водочного завода в сетевых магазинах Калужской области шла речь на заседании штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, сообщает 4 марта корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания.

Investkaluga.com На потоке калужская водка.

Заседание провёл заместитель министра конкурентной политики региона Лев Марченков.

«Чем больше будет легальной продажи алкоголя, тем больше в бюджет поступит налогов. Данная задача достаточно объемная — необходимо тесное взаимодействие в этом вопросе с правоохранительными органами, а также администрациями сельских поселений и муниципалитетов», — заявил Лев Марченков.

Ранее губернатор Анатолий Артамонов предложил использовать ещё один источник пополнения бюджета — акцизы на алкоголь.

«Надо водку производить. Я не агитирую никого её употреблять. С одной стороны, лучше бы её вообще не было, но с другой стороны, нужны деньги в бюджет», — сказал Анатолий Артамонов.

Калужский алкоголь отличался высоким качеством, пользовался спросом и приносил до 30% доходов в областной бюджет. Как сообщало ИА REGNUM, продукция давно обанкротившегося калужского ликеро-водочного завода ОАО «Кристалл» некогда славилась далеко за пределами области. В частности, на заводе даже был открыт специальный цех, где изготовлялись по особому заказу брендовые российские водочные марки «Столичная», «Московская», «Посольская», «Калужская» и «Рябина на коньяке». Оригинальные бутылки посылались на экспорт в Европу и в США.