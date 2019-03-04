Москва, 4 марта, 2019, 10:27 — ИА Регнум. В Госдуме подготовились к Масленице, и уже с утра в знаменитой столовой и в буфете появилось специальное меню — праздничное, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

ИА REGNUM Блины пекут

В так называемом «буфете на первом этаже» вовсю продают блины: тонкие, заварные, с ветчиной, и даже с бананом.

Цены — разные. «Блин тонкий» можно купить за 65 рублей, а вот «блины заварные» — по 35.

Отдельно стоит отметить пункт меню «Соуса». Так, в качестве соуса к блинам идет икра красная — 65 рублей, семга слабосоленая — 73 рубля.

Особенно всем нравится «сельдь традиционная» — этот вид «соуса» в виде кусочков рыбки продают по 25 рублей.

Есть и сладкое дополнение к блинам: «ягодный микс» — 16 рублей, молоко сгущенное — 15 рублей, в ту же цену идет малина, протертая с сахаром, и варенье из вишни. Шоколадный соус стоит 35 рублей.

Для любителей пожирнее — масло сливочное за 10 рублей.

Всеми любимая сметана — 8 рублей.