Тюмень, 4 марта, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Биологи Тюменского госуниверситета выделили решающие признаки растений, которые позволят адаптировать выращивание льна к современным агроэкологическим условиям, сообщает 4 марта пресс-служба вуза.

D. Gordon E. Robertson Лен

Проведённые ими исследования показали, что наряду с показателями энергии прорастания и лабораторной всхожести, к информативным критериям можно отнести морфофизиологический статус проростков и молодых растений, индексы развития корней и побегов, структуру биомассы. Ими обладают сорта Грант, Маяк (Белоруссия), Bertelsdorfer (Германия), Svalof (Чехия), Ottava 770 B See (Канада), которые могут быть рекомендованы для использования в Западной Сибири.

В настоящее время, отмечают специалисты, лён в Тюменской области практически не выращивается. При этом ещё в 1970—1980-е годы в Сибири было развито льноводство, посевные площади льна-долгунца на юге Тюменской области составляли более 10 тыс. га.

Добавим, лён относится к важным сельскохозяйственным культурам — в европейских странах посевные площади этих культур составляют 598 тыс. га. Ведущими по посевным площадям льна являются Индия, Канада, Китай, США и Германия.

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