Федерер поднялся на четвёртое место в рейтинге ATP
Берн, 4 марта, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Швейцарский теннисист Роджер Федерер поднялся на три места в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 4 марта сообщается на сайте организации.
Yann Caradec
Роджер Федерер
Федерер, ставший победителем турнира в Дубае и выигравший сотый профессиональный турнир в карьере, поднялся с седьмого на четвёртое место в рейтинге.
Игравший с Федерером в финале Стефанос Циципас впервые вошёл в топ-10 рейтинга, поднявшись с 11-го на 10-е место.
Среди российских теннисистов Карен Хачанов опустился с 12-й на 13-ю позицию, а Даниил Медведев сохранил за собой 15-ю строчку.
Рейтинг ATP от 4 марта:
- Новак Джокович (Сербия) — 10 955.
- Рафаэль Надаль (Испания) — 8365.
- Александр Зверев (Германия) — 6595.
- Роджер Федерер (Швейцария) — 4600.
- Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4585.
- Кевин Андерсон (ЮАР) — 4295.
- Кей Нисикори (Япония) — 4190.
- Доминик Тим (Австрия) — 3800.
- Джон Иснер (США) — 3405.
- Стефанос Циципас (Греция) — 3175.
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