Берн, 4 марта, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Швейцарский теннисист Роджер Федерер поднялся на три места в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 4 марта сообщается на сайте организации.

Yann Caradec
Роджер Федерер

Федерер, ставший победителем турнира в Дубае и выигравший сотый профессиональный турнир в карьере, поднялся с седьмого на четвёртое место в рейтинге.

Игравший с Федерером в финале Стефанос Циципас впервые вошёл в топ-10 рейтинга, поднявшись с 11-го на 10-е место.

Среди российских теннисистов Карен Хачанов опустился с 12-й на 13-ю позицию, а Даниил Медведев сохранил за собой 15-ю строчку.

Рейтинг ATP от 4 марта:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 10 955.
  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 8365.
  3. Александр Зверев (Германия) — 6595.
  4. Роджер Федерер (Швейцария) — 4600.
  5. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4585.
  6. Кевин Андерсон (ЮАР) — 4295.
  7. Кей Нисикори (Япония) — 4190.
  8. Доминик Тим (Австрия) — 3800.
  9. Джон Иснер (США) — 3405.
  10. Стефанос Циципас (Греция) — 3175.

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