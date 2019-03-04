Берн, 4 марта, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Швейцарский теннисист Роджер Федерер поднялся на три места в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 4 марта сообщается на сайте организации.

Yann Caradec Роджер Федерер

Федерер, ставший победителем турнира в Дубае и выигравший сотый профессиональный турнир в карьере, поднялся с седьмого на четвёртое место в рейтинге.

Игравший с Федерером в финале Стефанос Циципас впервые вошёл в топ-10 рейтинга, поднявшись с 11-го на 10-е место.

Среди российских теннисистов Карен Хачанов опустился с 12-й на 13-ю позицию, а Даниил Медведев сохранил за собой 15-ю строчку.

Рейтинг ATP от 4 марта:

Новак Джокович (Сербия) — 10 955. Рафаэль Надаль (Испания) — 8365. Александр Зверев (Германия) — 6595. Роджер Федерер (Швейцария) — 4600. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4585. Кевин Андерсон (ЮАР) — 4295. Кей Нисикори (Япония) — 4190. Доминик Тим (Австрия) — 3800. Джон Иснер (США) — 3405. Стефанос Циципас (Греция) — 3175.

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