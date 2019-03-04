Соледар, ДНР, 4 марта, 2019, 10:06 — ИА Регнум. За минувшие сутки вооружённые формирования Украины 16 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили 4 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

По территории ДНР было выпущено в общей сложности 164 единицы боеприпасов

На горловском направлении ВСУ применили 120-мм миномёты, выпустив 20 мин в ходе двух обстрелов.

На донецком направлении украинские силовики выпустили 14 мин калибра 120 мм, три мины калибра 82 мм, применили вооружение БТР, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении ВСУ выпустили 34 мины калибра 120 мм, 18 мин калибра 82 мм, использовали гранатомёты различных типов, а также применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Гольмовский, посёлок шахты им. Гагарина), Васильевка, Весёлое, Жабичево, Донецк («Вольво-центр», терминал аэропорта), Ленинское, Саханка», — рассказали в СЦКК.

Жертв среди мирного населения ДНР и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 127 единиц боеприпасов в ходе 17 обстрелов. Повреждения получили семь жилых домов.

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