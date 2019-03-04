Вашингтон, 4 марта, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Законопроект, требующий от Вашингтона противодействовать «влиянию» Российской Федерации на Венесуэлу, внесли в конгресс США. Об этом сообщает телеканал RT, журналисты которого ознакомились с документом.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремлёвская звезда

Автором проекта, который также предлагает провести оценку приобретения находящихся в США активов Citgo (подразделение нефтяной компании Венесуэлы PDVSA) иностранными инвесторами, выступила конгрессмен-демократ Дебби Вассерман-Шульц.

Отмечается, что законопроект, направленный на рассмотрение профильными комитетами конгресса, находится на начальной стадии законотворческого процесса.

Напомним, 3 марта советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на странице в соцсети Twitter сообщил, что США и международное сообщество дадут «жесткий ответ» на любые попытки помешать возвращению в Венесуэлу самопровозглашенного «временного президента» страны Хуана Гуайдо.

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