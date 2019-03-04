Москва, 4 марта, 2019, 09:37 — ИА Регнум. К концу торгов 1 марта рубль растерял все набранные очки в паре с долларом и слегка укрепился к евро. Отскок произошел в основном из-за довольно резкого падения цен на нефть, которые потеряли более 2% по итогам дня. Пара доллар/рубль закрылась ближе к отметке 66 руб., которая остается главным ориентиром для игроков, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Нефть агрессивно скорректировалась вниз, утянув за собой рубль. Участники рынка решили зафиксировать прибыль на ноябрьских максимумах и отправили Brent под отметку $65 за баррель. Однако сегодня, 4 марта, котировки снова перешли к росту на фоне укрепления рисковых активов. Оптимизм инвесторов в начале новой недели обусловлен сообщениями о возможном заключении торгового соглашения между США и Китаем до конца этого месяца. В течение дня этот фактор способен поддержать рубль», — отметил эксперт.

С другой стороны, укреплению позиций российской валюты может помешать рост доллара, который повышается на Форексе против основных валют. Американская статистика по-прежнему выглядит более уверенно, чем в других крупных странах, что дает преимущество доллару.

«Рынки продолжают следить за новостями о торговых переговорах, которые оказывают влияние в том числе на рубль. В зависимости от риторики на этом фронте пара доллар/рубль будет тяготеть к отметке 66 руб. или 65 руб. Эти уровни остаются ключевыми в краткосрочной перспективе — прорыв в том или ином направлении задаст дальнейший тон нашей валюте. Главным фактором риска остается санкционная риторика Вашингтона», — считает Николаев.

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