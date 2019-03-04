Вильнюс, 4 марта, 2019, 09:34 — ИА Регнум. В Литве 3 марта состоялись муниципальные выборы, на которых второй раз в литовской новейшей истории мэров городов и самоуправлений избирали прямым голосованием. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 марта, согласно данным Центральной избирательной комиссии, в первом туре избрано 19 мэров из 60 возможных. Это первые муниципальные выборы, на которых победу одержали не политические партии, а общественные комитеты. Собираться в общественный комитет и участвовать в выборах в Литве разрешили относительно недавно. По-настоящему громко о себе комитеты заявили в 2015 году, однако уже в этом, 2019 году, доминируют. Как правило, какой-то отколовшийся от партии политик или местный предприниматель регистрирует общественный комитет имени себя самого.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

С первой попытки победили:

Друскининкай — Ричардас Малинаускас (общественный комитет) (70,5%);

Ширвинтай — Живиле Пинскувене (общественный комитет) (70,81%);

Каунас — Висвальдас Матийошайтис (общественный комитет) (79,59%);

Акмянский район — Виталиюс Митрофановас (Социал-демократическая партия Литвы) (60,42%);

Бирштонас — Нийоле Диргинчене (Социал-демократическая партия Литвы) (54,84%);

Биржай — Витас Ярецкас (Союз крестьян и зелёных Литвы) (51,9%);

Йонишкский район — Виталиюс Гайлюс (Саюдис либералов) (62,21%);

Йонавский район — Миндаугас Синкявичюс (Социал-демократическая партия Литвы) (57%);

Каунасский район — Вариелиюс Макунас (Социал-демократическая партия Литвы) (59,73%);

Неринга — Дарюс Ясайтис (Социал-демократическая партия Литвы) (64,29%);

Паланга — Шарунас Вайткус («Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы) (75,99%);

Пасвалисский район — Гинтаутас Гегужинскас («Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы) (50,46%);

Риетавас — Антанас Чярнецкис (Саюдис либералов) (62,53%);

Шакяйский район — Эдгарас Пилипайтис («Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы) (50,89%);

Шальчининкайский район — Здислав Палевич (Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей);

Шяуляй — Артурас Висоцкас (общественный комитет) (52,98%);

Шяуляйский район — Антанас Бязарас (Союз крестьян и зелёных Литвы) (50,8%);

Швенчонский район — Римантас Клипчюс (Саюдис либералов) (63,64%);

Вильнюсский район — Мария Рекст (Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей) (52,48%).

В городских советах больше всего мандатов получили представители различных общественных комитетов — 56,76% из всех мест. Среди партий победу празднуют консерваторы из «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (16,03%). На третьей позиции Социал-демократическая партия Литвы (13,26%). Далее следуют: Союз крестьян и зелёных Литвы (11,14%), Саюдис либералов (5,89%), Партия труда (5,09%), Избирательная акция поляков Литвы «Союз христианских семей» — Русский альянс (5,02%), коалиция Артураса Зуокаса и жителей Вильнюса «За счастливый Вильнюс» (3,08%), «Порядок и справедливость» (2,95) и другие партии.