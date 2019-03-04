Киев, 4 марта, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Трудовая миграция с Украины оставит без денег пенсионный фонд страны, заявил депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, сообщил 3 марта телеканал 112.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Если у нас пять миллионов трудовых мигрантов, наша реальная угроза — эта дыра в пенсионном фонде, если эти люди будут работать не в стране, а за ее пределами, то у нас на одного работающего уже 1,2 пенсионера … а отчисления в пенсионный фонд идут с работающего человека, по налогам», — рассказал политик.

Если люди не вернутся на Украину, государство не сможет наполнить пенсионный фонд, отметил он.

Вторую проблему Бойко видит в эмиграции высококлассных специалистов в Россию. По его словам, украинские специалисты уезжают в РФ работать на предприятия, переживших распад СССР.

«Мы за счет этого теряем людей, которые могут после восстановления экономики предоставить возможность работать нашим предприятиям», — отметил кандидат.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты считают, что в ближайшее десятилетие Украина утратит ещё три миллиона трудоспособных граждан. Украинские работодатели уже столкнулись с нехваткой кадров.

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