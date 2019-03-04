Красноярск, 4 марта, 2019, 09:25 — ИА Регнум. На Универсиаде-2019 в гонке преследования свободным стилем на 10 км российские лыжники Иван Якимушкин, Антон Тимашов и Иван Кириллов заняли весь пьедестал. Об этом ИА REGNUM сообщили в исполнительной дирекции Студенческих игр.

Krsk2019.ru Лыжники на Универсиаде-2019

Уточняется, что Якимушкин завоевал золото, Тимашов — серебро, Кириллов — бронзу.

В гонке, помимо российских лыжников, участвовали двое спортсменов из Казахстана и один из Франции.

По словам Якимушкина, «план на медали» он выполнил, однако намерен бороться за победу и на других дистанциях.

«Всё прошло прекрасно, была командная работа. Борьба была на финише, жаль, что немного уступил», — прокомментировал бронзовый призер Иван Кириллов.

Итоги лыжных гонок (персьют, мужчины):

1. Иван Якимушкин — 23.03,5;

2. Антон Тимашов — 23.15,3;

3. Иван Кириллов — 23.15,5.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Якимушкин, Тимашов и Кириллов заняли все призовые места в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км.

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Успехи демонстрируют и российские лыжницы.

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В целом Россия по состоянию на 4 марта лидирует в медальном зачёте.

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