Москва, 4 марта, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Заявляя о том, газотранспортная система Украины станет полностью невостребованной после строительства газопровода «Северный поток — 2», глава госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев немного лукавит, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Тариф на транспортировку российского газа по «Северному потоку — 2» будет ниже, чем по украинской трубе. Об этом говорил министр энергетики России Александр Новак. И, с другой стороны, президент РФ Владимир Путин высказывал мнение, что сохранение транзита через Украину — это вопрос экономический, а не политический. Значит, если Киев предоставит выгодные условия для Европы, то какой-то объём газа пойдёт через украинский маршрут.

«Плюс Украина cможет продолжать закупать российский газ и таким образом загрузить часть этой трубы. Думаю, в Киеве все это знают, и глава Нафтогаза специально запугивает своё правительство, чтобы получить какие-то преференции», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, глава госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что газотранспортная система Украины станет полностью невостребованной после строительства газопровода «Северный поток — 2».

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