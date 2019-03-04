Санкт-Петербург, 4 марта, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Дата проведения традиционного петербургского праздника выпускников «Алые паруса» в 2019 году организаторами назначена на пятницу, 21 июня. Этот праздник всегда завершается после полуночи — красочным фейерверком и пиротехническим шоу под музыку в акватории Невы, куда входит бриг под алыми парусами. Но 22 июня в России — День памяти и скорби, в этот день нацистская Германия в 1941 году вероломно напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник «Алые паруса»

В связи с этим депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга единоросс Денис Четырбок обратился к временно исполняющему обязанности губернатора Александру Беглову с предложением перенести дату проведения «Алых парусов» на другой день.

«Более трагической даты в нашей истории нет. Это день начала войны, которая принесла советскому народу огромные бедствия и унесла миллионы жизней. Встречать День памяти и скорби праздничным салютом — это, мягко говоря, неправильно», — заявил Денис Четырбок.

По словам депутата, если перенести праздник «Алые паруса» по каким-либо объективным причинам не удастся, то необходимо перенести на более ранний час время его начала 21 июня с тем, чтобы праздничный фейерверк был завершен до наступления Дня памяти и скорби.

Как отмечает ИА REGNUM, в 2018 году срок проведения «Алых парусов» переносился в связи с проведением матчей чемпионата мира по футболу, чтобы он не совпадал с датами игр на стадионе «Санкт-Петербург». Тогда гостями праздника стали не только горожане и обычные туристы, но и многочисленные болельщики «мундиаля», приехавшие в город.

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Также добавим, что в ночь на 22 июня в Петербурге ежегодно проходит акция «Свеча памяти», в ходе которой молодые люди зажигают свечи у воинских мемориалов города и у места на Фонтанке, где ленинградцы брали воду в блокадные зимы.