Маунтин-Вью, США, 4 марта, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Компания Google не будет удалять из сервиса Google Play приложение Absher, разработанное Министерством внутренних дел Саудовской Аравии. Об этом 3 марта сообщил портал Newsweek.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

В Google заявили, что эта программа для смартфонов, позволяющая мужчинам отслеживать перемещения их жен и родственниц, и ограничивать их, не нарушает правила компании. Отмечается, что письмо с разъяснениями было передано в офис члена Палаты представителей Конгресса США Джеки Шпейер.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 8 февраля 2019 года правозащитные организации обвинили компании Google и Apple в том, что они помогают властям Саудовской Аравии проводить политику дискриминации женщин, размещая в своих онлайн-сервисах приложение Absher.

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21 февраля 2019 года член Джеки Шпейер, являющаяся членом демократической партии США, и еще 13 представителей Конгресса США направили письмо генеральному директору Google Сундару Пичаи и руководителю Apple Тиму Куку с требованием удалить Absher из онлайн-магазинов компаний.