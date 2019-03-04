Лас-Вегас, США, 4 марта, 2019, 08:51 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!. Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккейные звезды

В составе «Вегаса» шайбы забросили нападающие Макс Пачиоретти, Райан Карпентер и Райлли Смит.

Отметим, что вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флёри сыграл на ноль, отразив 19 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Вегас» занимает 13-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 77 очков в 67 матчах. «Ванкувер» идёт на 26-м месте, в активе команды 63 очка в 66 играх.

«Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).

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