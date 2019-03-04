Каменск-Уральский, Свердловская область, 4 марта, 2019, 08:50 — ИА Регнум. В свердловском Каменске-Уральском осуждена бывший главный бухгалтер одного из ООО. Татьяна Н. 1982 года рождения обвинялась в присвоении себе более 6,4 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Борис Кустодиев. Купец считающий деньги (фрагмент)

Главным бухгалтером женщина была с апреля 2015 по январь 2018 года. Следствие и суд установили, что она незаконно перевела деньги с расчётного счёта организации на свой личный.

Свою вину дама признала целиком и даже частично возместила ущерб — 300 тыс. рублей. Но от реального наказания её это не спасло. По приговору суда ей назначено три года общего режима. Также она должна вернуть остальную часть похищенного.