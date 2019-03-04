Анахайм, США, 4 марта, 2019, 08:39 — ИА Регнум. «Анахайм Дакс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Олег Шелков. Хоккеисты. 1967

В составе «Анахайма» шайбы забросили Якоб Сильверберг и Кэм Фаулер. У «Колорадо» гол забил Дерик Брассар.

Отметим, что «Анахайм» прервал серию поражений из пяти матчей подряд.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает 27-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 59 очков в 66 матчах. «Колорадо» идёт на 21-м месте, в активе команды 68 очков в 66 играх.

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

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