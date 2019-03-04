Москва, 4 марта, 2019, 08:38 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 4 марта, днем ожидается облачная погода, температура воздуха составит около 0 °C, сообщают «Метеовести».

Исаак Бродский. Зима. 1919-1922

"Днем облачно, временами небольшой снег, вечером мокрый снег. Температура воздуха в столице около 0 °C, в Подмосковье −2…+3 °С», — говорится в сообщении.

Ветер южный, юго-западный 4−9 м/с, атмосферное давление составит 730 мм рт. ст.

Напомним, ранее власти Москвы предупредили автомобилистов о снегопаде, сильном ветре и гололеде. Так, следует избегать оставления автомобилей вблизи широкоформатных конструкций и деревьев, а лучше воспользоваться общественным транспортом.

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