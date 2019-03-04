Биологическая «бомба» в Рубцовске: опасные медотходы кочуют по городу
Рубцовск, Алтайский край, 4 марта, 2019, 08:41 — ИА Регнум. В Рубцовске появилась биологическая «бомба» — «кочующая» свалка опасных медицинских отходов. Как сообщают журналисты телеканала «Местное время», использованные шприцы, окровавленные салфетки, капельницы и другие больничные отходы местный предприниматель Павел Шокарев должен был, согласно договору, ликвидировать ещё в июле 2018 года, но на деле вот уже несколько месяцев утилизатор лишь перевозит с места на место тонны успевшего загнить больничного содержимого.
Рубцовские журналисты напомнили, что летом 2018 года несанкционированную свалку, большую часть которой составляли коробки и пакеты, помеченные маркировкой «Опасные отходы, класс Б», обнаружил один горожанин и опубликовал видео в соцсети «Одноклассники». После того, как об этом сообщили СМИ, Павел Шокарев вину признал, но сослался на форс-мажорные обстоятельства»:
«Нашей организацией было закуплено спецоборудование для утилизации медотходов. Но к сожалению, инсинератор проработал недолго, и мы вынуждены были отправить его производителю на гарантийный ремонт».
Также индивидуальный предприниматель заверял, что свалку ликвидирует в ближайшее время. И, действительно, через пять дней (25 июля 2018 года) Роспотребнадзор отметил, что свалка ликвидирована, а с главврачами медучреждений проведено совещание о необходимости неукоснительного соблюдения нужных СанПиНов. Но, как выяснилось спустя несколько месяцев, опасные медицинские отходы никто не утилизировал — свалка лишь переехала с улицы в закрытое помещение.
«Пришёл человек, попросил помещение в аренду для хранения и переработки пластиковых отходов. Мужчина сообщил, что якобы поставит здесь пресс — будет прессовать отходы и отправлять, видимо, на завод — на переработку. Мы заключили с ним договор, и он завез большие объемы чего-то. Чего именно — мы не видели, потому что всё было упаковано в пакетах.
Но поскольку течение двух месяцев арендатор в помещении не появлялся, а со склада (время было летнее) начал исходить смрад (запах непонятно чего — полутрупный, запах гниения), мы решили вскрыть и посмотреть, что там творится. Оказалось, что гниют особо опасные отходы: перевязочный материал, шприцы, системы, использованные салфетки. Многие пакеты при транспортировке были повреждены, и их опасное содержимое вывалилось наружу. Такое прям сногсшибательное зрелище предстало», — пояснил журналистам «Местного времени» владелец помещения N.
Мужчина пояснил, что руководство местного Роспотребнадзора, которому сообщили о найденной свалке, заняло весьма странную позицию, заявив, мол:
«Раз помещение — ваше, то всё, что в нём находится — тоже ваше».
Найти арендатора оказалось делом непростым — он сменил номер телефона и офис. Но Рубцовск — город маленький — в общем, Павла Шокарева нашли и попросили убрать мусор максимально быстро.
«Но тянулось всё это очень долго. Примерно полгода утилизатор переупаковывал медотходы в чёрные мешки и вывозил на грузовиках — якобы для утилизации. Но поскольку временной интервал между рейсами машин был небольшим, подумалось, что где-то в черте города переброска осуществляется. Поехали следом и увидели, что все содержимое переехало в другие гаражи», — пояснил N.
По данным рубцовских журналистов, одно из помещений, куда теперь переехала смердящая свалка опасных медицинских отходов, находится на улице Алтайская, прямо на выезде из Рубцовска.
«Раньше в этом боксе находился частный автосервис, теперь перед воротами валяются фрагменты шприцев и капельниц. А из самого гаражного бокса даже через металлические створки наружу прорывается смрад.
Второй адрес — складское помещение на улице Тракторная. Укромный уголок — большая вместимость и опять фрагменты капельниц на снегу и тот же запах медотходов», — поясняют журналисты «Местного времени».
Они пояснили, что собственник складского помещения согласился в присутствии СМИ посмотреть на то, что хранит на складе арендатор — уже известный предприниматель Павел Шокарев.
«В помещении всё тот же знакомый смрад и чёрные полиэтиленовые мешки — не завязанные. В них — окровавленные бинты, использованные шприцы и капельницы, в трубках которых всё ещё находится вещество, очень похожее на кровь», — делятся впечатлением от увиденного рубцовские журналисты.
В заключение они задаются вопросом и резюмируют:
«Чего ждут надзорные органы? Опасные отходы продолжают разлагаться, и с наступлением тёплого времени года этот процесс будет только ускоряться. Пути распространения инфекции и перерастание её в эпидемию специалисты знают прекрасно, но пока молчат. Вся известная информация есть в распоряжении Роспотребнадзора и правоохранительных органов. СУ СК РФ по Алтайскому краю перенаправил материли в прокуратуру. Так что будем ждать: или эпидемии, или окончательного решения проблемы».
Как уже сообщало ИА REGNUM, проблема утилизации медицинских отходов не решена во многих регионах России. Недавно кочегар одного из частных домов престарелых в Алтайском крае признался, что в топке пришлось сжигать «человечину», привезённую медиками Топчихинской районной больницы. По словам бывшего главного врача одной из алтайских ЦРБ, сжигание отсечённых конечностей и других медотходов в районах края — норма:
«Зимой сжигаем в котельных, летом отправляем в биотермическую яму-скотомогильник. Мы говорим о биологических отходах, которые отнесены у классу «Б». Транспортировкой и утилизацией таких отходов должна заниматься организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности, а лечебные учреждения обязаны заключить договора. Но это все в идеале. В реальности — кто во что горазд. Роспотребнадзор ежегодно подвергает руководителей административным штрафам, но не поднимает проблему на региональный уровень. Ему хорошо — рубят «палки», — пояснил бывший главврач ЦРБ Вячеслав.
Редакции ИА REGNUM тоже хотелось бы знать, когда третий по величине город Алтайского края избавят от биологической «бомбы» и понесут ли виновные в халатности наказание.