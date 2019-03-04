Рубцовск, Алтайский край, 4 марта, 2019, 08:41 — ИА Регнум. В Рубцовске появилась биологическая «бомба» — «кочующая» свалка опасных медицинских отходов. Как сообщают журналисты телеканала «Местное время», использованные шприцы, окровавленные салфетки, капельницы и другие больничные отходы местный предприниматель Павел Шокарев должен был, согласно договору, ликвидировать ещё в июле 2018 года, но на деле вот уже несколько месяцев утилизатор лишь перевозит с места на место тонны успевшего загнить больничного содержимого.

Цитата из видеосюжета Свалка медицинских отходов в Рубцовске переехала с улицы на склад

Цитата из видеосюжета Медицинские отходы класса Б в Рубцовске

Рубцовские журналисты напомнили, что летом 2018 года несанкционированную свалку, большую часть которой составляли коробки и пакеты, помеченные маркировкой «Опасные отходы, класс Б», обнаружил один горожанин и опубликовал видео в соцсети «Одноклассники». После того, как об этом сообщили СМИ, Павел Шокарев вину признал, но сослался на форс-мажорные обстоятельства»:

«Нашей организацией было закуплено спецоборудование для утилизации медотходов. Но к сожалению, инсинератор проработал недолго, и мы вынуждены были отправить его производителю на гарантийный ремонт».

Цитата из видеосюжета Предприниматель Павел Шокарев

Также индивидуальный предприниматель заверял, что свалку ликвидирует в ближайшее время. И, действительно, через пять дней (25 июля 2018 года) Роспотребнадзор отметил, что свалка ликвидирована, а с главврачами медучреждений проведено совещание о необходимости неукоснительного соблюдения нужных СанПиНов. Но, как выяснилось спустя несколько месяцев, опасные медицинские отходы никто не утилизировал — свалка лишь переехала с улицы в закрытое помещение.

Цитата из видеосюжета Договор, согласно которому предприниматель должен был утилизировать медицинские отходы в Рубцовске

«Пришёл человек, попросил помещение в аренду для хранения и переработки пластиковых отходов. Мужчина сообщил, что якобы поставит здесь пресс — будет прессовать отходы и отправлять, видимо, на завод — на переработку. Мы заключили с ним договор, и он завез большие объемы чего-то. Чего именно — мы не видели, потому что всё было упаковано в пакетах.

Но поскольку течение двух месяцев арендатор в помещении не появлялся, а со склада (время было летнее) начал исходить смрад (запах непонятно чего — полутрупный, запах гниения), мы решили вскрыть и посмотреть, что там творится. Оказалось, что гниют особо опасные отходы: перевязочный материал, шприцы, системы, использованные салфетки. Многие пакеты при транспортировке были повреждены, и их опасное содержимое вывалилось наружу. Такое прям сногсшибательное зрелище предстало», — пояснил журналистам «Местного времени» владелец помещения N.

Цитата из видеосюжета Свалка медицинских отходов в Рубцовске переехала с улицы на склад

Мужчина пояснил, что руководство местного Роспотребнадзора, которому сообщили о найденной свалке, заняло весьма странную позицию, заявив, мол:

«Раз помещение — ваше, то всё, что в нём находится — тоже ваше».

Найти арендатора оказалось делом непростым — он сменил номер телефона и офис. Но Рубцовск — город маленький — в общем, Павла Шокарева нашли и попросили убрать мусор максимально быстро.

Цитата из видеосюжета N. — владелец складского помещения в Рубцовске

«Но тянулось всё это очень долго. Примерно полгода утилизатор переупаковывал медотходы в чёрные мешки и вывозил на грузовиках — якобы для утилизации. Но поскольку временной интервал между рейсами машин был небольшим, подумалось, что где-то в черте города переброска осуществляется. Поехали следом и увидели, что все содержимое переехало в другие гаражи», — пояснил N.

Цитата из видеосюжета Вывоз медицинских отходов со склада в Рубцовске

По данным рубцовских журналистов, одно из помещений, куда теперь переехала смердящая свалка опасных медицинских отходов, находится на улице Алтайская, прямо на выезде из Рубцовска.

Цитата из видеосюжета Одно из новых мест складирования опасных медицинских отходов в Рубцовске

«Раньше в этом боксе находился частный автосервис, теперь перед воротами валяются фрагменты шприцев и капельниц. А из самого гаражного бокса даже через металлические створки наружу прорывается смрад.

Второй адрес — складское помещение на улице Тракторная. Укромный уголок — большая вместимость и опять фрагменты капельниц на снегу и тот же запах медотходов», — поясняют журналисты «Местного времени».

Цитата из видеосюжета Содержимое одного из пакетов с медицинскими отходами, хранящимися в помещении на улице Тракторная в Рубцовске

Они пояснили, что собственник складского помещения согласился в присутствии СМИ посмотреть на то, что хранит на складе арендатор — уже известный предприниматель Павел Шокарев.

«В помещении всё тот же знакомый смрад и чёрные полиэтиленовые мешки — не завязанные. В них — окровавленные бинты, использованные шприцы и капельницы, в трубках которых всё ещё находится вещество, очень похожее на кровь», — делятся впечатлением от увиденного рубцовские журналисты.

Цитата из видеосюжета Медицинские отходы в складском помещении на улице Тракторная в Рубцовске

В заключение они задаются вопросом и резюмируют:

«Чего ждут надзорные органы? Опасные отходы продолжают разлагаться, и с наступлением тёплого времени года этот процесс будет только ускоряться. Пути распространения инфекции и перерастание её в эпидемию специалисты знают прекрасно, но пока молчат. Вся известная информация есть в распоряжении Роспотребнадзора и правоохранительных органов. СУ СК РФ по Алтайскому краю перенаправил материли в прокуратуру. Так что будем ждать: или эпидемии, или окончательного решения проблемы».

Цитата из видеосюжета Так выглядят медицинские отходы на новом складе в Рубцовске

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблема утилизации медицинских отходов не решена во многих регионах России. Недавно кочегар одного из частных домов престарелых в Алтайском крае признался, что в топке пришлось сжигать «человечину», привезённую медиками Топчихинской районной больницы. По словам бывшего главного врача одной из алтайских ЦРБ, сжигание отсечённых конечностей и других медотходов в районах края — норма:

«Зимой сжигаем в котельных, летом отправляем в биотермическую яму-скотомогильник. Мы говорим о биологических отходах, которые отнесены у классу «Б». Транспортировкой и утилизацией таких отходов должна заниматься организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности, а лечебные учреждения обязаны заключить договора. Но это все в идеале. В реальности — кто во что горазд. Роспотребнадзор ежегодно подвергает руководителей административным штрафам, но не поднимает проблему на региональный уровень. Ему хорошо — рубят «палки», — пояснил бывший главврач ЦРБ Вячеслав.

Редакции ИА REGNUM тоже хотелось бы знать, когда третий по величине город Алтайского края избавят от биологической «бомбы» и понесут ли виновные в халатности наказание.