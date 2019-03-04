Астана, 4 марта, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Астана» одержал победу над «Кайратом» в матче за Суперкубок Казахстана в Алма-Ате, сообщает 4 марта издание Zakon.kz.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Столичная команда организовала прессинг соперника с первых минут матча. Первый гол был забит на седьмой минуте — в проходе один на один с вратарём отличился Жуниор Кабананга. Второй гол на 67-й минуте «Астане» принес также Кабананга.

Напомним, футбольный клуб «Астана» стал в 2019 году обладателем Суперкубка в четвертый раз. В 2017 и 2016 году обладателем Суперкубка был ФК «Кайрат». Турнир проводится в республике с 1995 года, а кубок является переходящей наградой.

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