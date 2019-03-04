Якутск, 4 марта, 2019, 08:40 — ИА Регнум. В Якутии упускаются возможности развития гранильной и ювелирной отраслей. Всё для этого в республике есть, но вместо развития в этих сферах продолжается кризис, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

Tatti777 Алмазы

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«Если рассматривать гранильную и ювелирную отрасли Якутии и России в мировом масштабе, то можно увидеть значительные потенциальные возможности её развития», — констатировал эксперт.

При этом, по его данным, в 2014—2016 годах доля российской огранки составляла менее 2% мирового производства.

«Огранка алмазов и изготовление ювелирных изделий, являясь производствами товаров не первой необходимости, а предметов роскоши, зависят от покупательной способности потребителей, а, следовательно, и от уровня жизни населения региона и страны», — отметил также кандидат экономических наук.

Одной из причин кризиса в гранильной и ювелирной отраслях республики он называет резкое снижением покупательной способности жителей страны, вызванное неспособностью населения платить по полученным с высокими процентами кредитам и экономическими санкциями стран Запада.

«Во-вторых, законодательная база, регламентирующая деятельность предприятий и организаций, связанных с огранкой алмазов, изготовлением ювелирных изделий и их реализацией, не способствует их эффективному развитию в связи с увеличением НДС до 20%. В-третьих, в Якутии до сих пор нет ясной стратегии и политики развития предприятий гранильной и ювелирной отраслей на перспективу, и, несмотря на их очевидную взаимосвязь, они развиваются в отрыве друг от друга, не используя преимуществ от сотрудничества на рынке ювелирных изделий с бриллиантами», — отметил также Юрий Данилов.

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Проблемной стороной в работе гранильных предприятий Якутии он считает реализацию продукции и слабый менеджмент.

«Продукция гранильных предприятий республики неконкурентоспособна на внешнем рынке из-за её мизерности, а на внутреннем рынке — из-за резкого снижения спроса. Предприятия гранильной отрасли находятся в глубоком кризисе, преодоление которого возможно только при государственной поддержке», — уверен эксперт.

Ситуацию в России и Якутии он сравнил с положением дел в Индии, которая с древнейших времен является историческим центром алмазов.

Добыча алмазов в Индии незначительна, при этом страна является безусловным лидером мирового рынка бриллиантов: ей принадлежит 60% доли рынка по стоимости, 80% по объёму и 92% по количеству камней. Закупая сырьё, Индия производит 8 из 10 бриллиантов в мире, подчеркнул Юрий Данилов.

По его мнению, такой ситуации способствует то, что в этой стране сильны исторические традиции и в алмазном бизнесе занято большое число людей. Ещё одним фактором, помогающим развиваться гранильной отрасли, Юрий Данилов назвал отсутствие государственного контроля оборота алмазной и ювелирной продукции.

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«Высокие темпы роста ВВП Индии, а также отдельных отраслей промышленности, ведут к повышению уровня жизни населения и соответственно росту внутреннего спроса и потребления ювелирных изделий и бриллиантов в стране с численностью населения более 1 млрд человек, что является громадным потенциалом дальнейшего развития этой отрасли», — также отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Якутии предпринималась очередная попытка помочь алмазно-гранильной отрасли региона. Осуществлять и координировать этот процесс собирались с помощью Алмазного совета при главе республики, который существовал и раньше, но не работал. Структуру возглавила депутат Госдумы РФ от Якутии Галина Данчикова, уверенная в необходимости «координировать и систематизировать подходы для развития алмазно-гранильной и ювелирной отраслей».

"Основными проблемами отраслей является недостаток оборотных средств, длительность возврата налога на добавленную стоимость, сложности получения и привлечения кредитных средств. Также ощущается нехватка квалифицированных специалистов», — отмечала Данчикова.