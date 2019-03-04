Москва, 4 марта, 2019, 08:18 — ИА Регнум. Делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери власти Великобритании отвлекают население страны от «провала в отношениях с Брюсселем». Об этом заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в интервью «Комсомольской правде».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Посмотрите на Brexit, — заявила дипломат. — Ситуация катастрофическая».

По ее словам, шаги официального Лондона по данному вопросу не устраивают ни подданных Великобритании, ни представителей международного сообщества.

Захарова добавила, что повышенное внимание Лондона к делу Скрипалей приходилось на самые сложные и дискуссионные вопросы по Brexit.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выход Великобритании из Евросоюза должен состояться 29 марта текущего года, однако Лондон и Брюссель до сих пор не договорились об условиях процедуры.

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