Нью-Йорк, США, 4 марта, 2019, 08:16 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР Хоккей

В составе «Вашингтона» шайбы забросили нападающие Карл Хагелин и Андре Бураковски. У «Рейнджерс» отличились Райан Строум и Павел Бучневич.

Победитель матча определился в серии буллитов. Решающий бросок нанёс капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 83 очка в 66 матчах. «Рейнджерс» идут на 23-м месте, в активе команды 65 очков в 65 играх.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:3 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1).

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