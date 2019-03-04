Санрайз, США, 4 марта, 2019, 08:06 — ИА Регнум. «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

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В составе «Оттавы» шайбы забросили нападающие Зак Смит, Брайан Гиббонс и Рудольф Балцерс. У «Флориды» отличились Александр Барков и Трой Брауэр.

Отметим, что «Оттава» прервала серию из семи поражений подряд.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 31-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 51 очко в 66 матчах. «Флорида» идёт на 22-м месте, в активе команды 67 очков в 65 играх.

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 2:3 (2:1, 0:2, 0:0).

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