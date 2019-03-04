Киев, 4 марта, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», который пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии, сделает невостребованной газотранспортную систему (ГТС) Украины. Об этом заявил глава государственной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире украинского «5 канала».

Цитата из к/ф «Ночь перед Рождеством». реж Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1951. СССР Растерянность

«Мы (Украина) потеряем весь транзит (голубого топлива), — сказал Коболев. — Весь».

Глава компании «Нафтогаз» напомнил, что российская сторона в настоящее время также занимается строительством «Турецкого потока», поэтому «Северный поток — 2» не единственный строящийся магистральный газопровод.

По его словам, «Турецкий поток», вероятно, запустят в работу уже к концу текущего года».

Коболев добавил, что транзит газа по «Турецкому потоку» составит около 30 миллиардов кубических метров в год, а по «Северному потоку — 2» — 55 миллиардов кубических метров.

Как сообщало ИА REGNUM, по дну Балтийского моря от России до Германии пройдут две нитки газопровода «Северный поток — 2». Власти США, которые планируют продавать свой сжиженный природный газ Евросоюзу, активно выступают против реализации проекта. Также не поддерживают возведение газопровода Украина и Польша.

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