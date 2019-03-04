Виннипег, Канада, 4 марта, 2019, 07:58 — ИА Регнум. «Виннипег Джетс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Гол. Хоккей

В составе «Виннипега» четыре шайбы забросил нападающий Блейк Уилер, оформив покер. Ещё гол на счету защитника Сами Нику. Результативной передачей отметился российский защитник Дмитрий Куликов.

В составе «Коламбуса» отличились Ник Фолиньо и Сет Джонс. Две результативных передачи на счету Артемия Панарина.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 82 очка в 65 матчах. «Коламбус» идёт на 14-м месте, в активе команды 75 очков в 65 играх.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3).

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