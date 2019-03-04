Красноярск, 4 марта, 2019, 07:56 — ИА Регнум. В ходе зимней Универсиады — 2019 в Красноярске российские спортсменки вновь заняли весь пьедестал в лыжных гонках. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 4 марта, в исполнительной дирекции Студенческих игр.

Krsk2019.ru Алиса Жамбалова

Женская гонка преследования свободным стилем проходила в кластере «Радуга». На финише друг друга попеременно обгоняли Алиса Жамбалова и Екатерина Смирнова, но на последних метрах победу вырвала Жамбалова. Теперь она — обладатель двух золотых медалей: в гонке классическим стилем и персьюте.

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«Осознание того, что выиграла вчерашнюю гонку, пришло только вечером, когда я разглядывала медаль. Сейчас я тоже не совсем понимаю, что произошло, потому что по гонке было тяжело. Отдохну, и тогда придёт осознание победы», — прокомментировала Жамбалова.

Исполнительная дирекция Универсиады приводит таблицу результатов лыжных гонок (персьют, женщины):

1. Алиса Жамбалова (Бурятский государственный университет) — 12.42,9;

2. Екатерина Смирнова (Пензенский государственный университет) — 12.43,6;

3. Яна Кирпиченко (Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма) — 12.51,9.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске со 2 по 12 марта проходит грандиозное спортивное событие — XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. По состоянию на 4 марта в медальном зачёте лидирует Россия.