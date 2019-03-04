Киев, 4 марта, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко снова стал объектом для насмешек. На этот раз пользователей социальных сетей позабавила пятилитровая бутылка, которая стояла у ног главы государства во время его участия в заседании Совета регионального развития Одесской области. Фотографию пользователи активно распространяют в интернете.

Bessarabiainform.com Президент Украины Пётр Порошенко

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При этом такая большая бутыль была только у Порошенко. Пользователи сразу же выдвинули несколько предположений, зачем украинскому лидеру столько воды. По мнению одних, в Одессу Порошенко прибыл после визита в Донбасс, где позволил себе «алкогольные возлияния».

«С похмельем не шутят: Порошенко в Одессе поставили пятилитровую бутыль воды», — пишет @Ternovnik11.

Другие и вовсе предположили, что в канистре чистый спирт, а третьи пошутили, заявив, что Порошенко заряжает воду.

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«Заправившего пиджак в трусы» Порошенко высмеяли в сети

«Шоб вы панимали! Он воду заряжает!» — отметил Igor Scherbik.

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первый случай, когда президента Украины Пётра Порошенно высмеивают в сети. Так, в конце января 2019 года пользователи сети подняли на смех украинского лидера, который, фотографируясь со спикером израильского парламента Юлием Эдельштейном, забыл поправить пиджак. Украинский общественный деятель Татьяна Монтян в своем Telegram написала, что Порошенко «заправил пиджак в трусы». Часть интернет-аудитории обвинила присутствовавшую на фото супругу украинского лидера в том, что она не следит за мужем.