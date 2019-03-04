Москва, 4 марта, 2019, 07:33 — ИА Регнум. Жители Севастополя стали самыми дисциплинированными плательщиками по кредитам по итогам 2018 года, соответствующее исследование провело агентство «РИА Рейтинг» на основе данных Центрального банка РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Так, лидерами по платежной дисциплине также стали жители Ненецкого автономного округа, Чукотки, Крыма и ЯНАО, пишет РИА Новости.

Замыкает данный рейтинг Ингушетия, где доля просроченной задолженности составляет 15,9%. Также высокая доля просроченной задолженности наблюдается в Карачаево-Черкесии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее.

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Как сообщало ИА REGNUM, общая задолженность жителей России перед банками составляет более 14 трлн рублей. При этом больше всего займов оформлено жителями Калмыкии, Тувы, Чувашии, Иркутской области и Югры.

Отмечается, что общая кредитная задолженность граждан продолжит расти, но в то же время сокращается число тех, кто не в состоянии своевременно погашать долги.

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