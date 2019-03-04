Вашингтон, 4 марта, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Соединенные Штаты всячески препятствуют попыткам арабских стран восстановить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом, пишет газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Сведения о том, что Вашингтон ведет такую работу, издание получило от американских дипломатов.

По имеющейся информации, отправной точкой стало решение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), объявивших два месяца назад об открытии своего дипломатического представительства в Дамаске, которое прекратило деятельность в 2011 году с началом конфликта в Сирии. После этого к процессу восстановления связей с Сирией подключились многие другие арабские страны.

По данным издания, соседи Сирии поняли, что Асад, скорее всего, останется у власти. Тем не менее администрация президента США Дональда Трампа пытается активно отговаривать своих союзников в арабском мире от попыток сближения с Сирией. Для этого Вашингтон использует «угрозы санкций».

Противоположные действия предпринимает со своей стороны Россия, которая призывает своих партнеров в арабском мире начать выстраивать дипломатические мосты с Дамаском, отмечает газета.

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