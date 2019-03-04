Луганск, 4 марта, 2019, 07:25 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики восемь раз обстреляли территорию ЛНР, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщается 4 марта на сайте оборонного ведомства.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Под обстрелами оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе шести населённых пунктов: Донецкий, Желобок, Калиновка, Калиново, Первомайск и Сокольники.

В направлении посёлка Донецкий ВСУ выпустили пять мин калибра 120 мм, пять мин калибра 82 мм, а также применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ.

По Желобку прилетело 18 мин калибра 120 мм со стороны населённого пункта Новотошковское.

Калиновку ВСУ обстреляли из гранатомётов АГС, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.

По Калиново украинские силовики выпустили десять снарядов из 122-мм гаубиц, 19 мин калибра 120 мм и десять мин калибра 82 мм со стороны Попасной.

Первомайск обстреляли из вооружения БМП, а по Сокольникам ВСУ выпустили пять 82-мм мин.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее вооружённые формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ЛНР более 40 единиц боеприпасов, из которых большая часть имела калибр, запрещённый Минскими соглашениями, отметили в Народной милиции.

Читайте также: ЛНР: украинские боевики нарушили режим перемирия 4 раза за истекшие сутки