Тула, 4 марта, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Тульская область проводила календарную зиму под ноты социальной политики. Слышались звоны и экономических и инвестиционных показателей, а также футбольная победа «оружейников».

Иван Шилов ИА REGNUM Тульский кремль

Сохранение жизней

Тульская область вырвалась в лидеры среди регионов ЦФО по положительной динамике развития здравоохранения. Это отметила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании по реализации нацпроекта.

«За 2018 год на 31% снизилась младенческая смертность в Тульской области и впервые за всю историю стала ниже среднестатистического показателя. Кроме того, сохранены позитивные тенденции снижения общей смертности: сейчас этот показатель снизился на 2% по отношению в 2017 году. Есть и другие достижения», — сказала глава ведомства.

Губернатор Алексей Дюмин привел примеры удачных решений в здравоохранении. В частности, к реализации проекта «Бережливая поликлиника» приступили все поликлиники и амбулатории региона. Стандарту сегодня соответствует 25% поликлиник в регионе — это выше российского показателя. Глава Тульской области отметил, что в 2018 году отремонтировано два медучреждения, а в текущем за счет областного бюджета преобразят пять поликлиник для взрослых, а на внебюджетные средства — еще четыре детских.

В пресс-службе тульского правительства уточнили, что в 2017 году в регионе было 30 сел, где медицинская помощь была недоступна. Сегодня в 20 из них открыты ФАПы, причем часть из них — с полноценным жильем. Как подчеркнул Алексей Дюмин, в этом году с установкой ещё 10 фельдшерско-акушерских пунктов будет решен вопрос доступности медицинской помощи жителям села.

«Скорую помощь» в Тульско области назвали лучшей в части единой диспетчерской.

«Она обеспечивает своевременную и правильную эвакуацию экстренных больных по всей области вне зависимости от местонахождения. С первой минуты обращения каждый человек является объектом пристального внимания специалистов, которые в комплексе обеспечивают не только поддержку до приезда и своевременный приезд бригады, но и выбор правильного направления госпитализации. Ранее такая возможность была только в крупных городах и региональных центрах. Тульская область стала первым регионом, где эта система накрыла всю территорию», — отметил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России, ректор ПСПбГМУ им академика И.П. Павлова Сергей Багненко.

В региональном Мнздраве отметили, что после поручений губернатора количество вызовов со временем доезда бригады до 20 минут увеличилось с 52 до 78%. Также сократилось время прибытия скорой на ДТП: сейчас процент доездов выше целевого значения федерального министерства.

В Тульской области постепенно обновляют автопарк: поступило 13 новых автомобилей в прошлом году, за счет внебюджетных денег закуплено еще 10. Укомплектованность службы «скорой» также растет: врачей стало больше на 6%, фельдшеров — на 14%. По программе «Земский доктор"привлечено для работы на селе 39 врачей и 6 фельдшеров.

«Я поддерживаю предложение президента России Владимира Владимировича Путина о снятии возрастных ограничений для участников программы. Для регионов это дополнительный инструмент для решения кадровых вопросов», — сказал Дюмин.

Онкология — это бич Тульской области, но движения в сторону улучшения видны. Для ранней диагностики запущен «Онкопатруль71», в рамках которого население обследует выездная бригада специалистов.

В бюджете региона предусмотрено финансирование на приобретение нового оборудования, лекарственных препаратов. Что касается пациентов с инсультом и инфарктом, то в прошлом году исключена их госпитализацию в непрофильные отделения. За счет регионального бюджета закуплен и запущен третий ангиограф. Принятые меры позволили сохранить более 1000 жизней.

Сегодня в Тульской области работает маммологический центр, где все жительницы региона с подозрением на рак обследуются даже без направления врача, а при поддержке Минздрава РФ в области завершается строительство двух корпусов детской областной больницы.

Что с образованием?

Тула под конец зимы принимала Всероссийское совещание с руководителями органов госвласти субъектов РФ в сфере образования. На заседании выступил Алексей Дюмин и напомнил слова президент страны о том, что национальный проект «Образование» позволит решить государству вопрос социально-экономического развития.

За год, по словам главы, впервые за 10 лет регион ввел в эксплуатацию новую школу и несколько детских садов. Воспитанников принимают два Центра поддержки одаренных детей, а ученики «Кванториума» занимают призовые места на всероссийских и международных конкурсах.

«Образование — это не только школы и вузы, но и современные творческие пространства. Мы ориентированы на создание современных площадок, которые уже сегодня являются центрами притяжения современной молодежи. Наша основная задача — повышение качества образования. И в связи с этим — повышение эффективности всех оценочных процедур», — подчеркнул губернатор Дюмин.

Три года в Тульской области работает проект «Качество образования — залог успеха». Одно из его направлений — адресная поддержка образовательных организаций, в том числе работающих в сложных социальных условиях.

Мусорные тарифы изменят

Жители Тульской области будут платить за строку «Обращение с ТКО» меньше. После волны мусорных протестов в регионе обсудили стартовавшую с 1 января реформу. Это коснулось зоны второго регоператора, который берет взимает слишком большую сумму, а качество работы не улучшает.

Недавно правительство РФ одобрило поправки в Налоговый кодекс, согласно которым региональные операторы по обращению с ТКО будут освобождены от выплаты налога на добавленную стоимость. То есть «Хартия» и «МСК-НТ» смогут не платить НДС, который, напомним, в настоящее время составляет 20%.

«Жителей очень волнует рост платы за вывоз мусора. Важно, чтобы люди четко понимали, за что платят, видели разницу не только в квитанциях, но и в качестве оказания услуги. Все эти вопросы нуждаются в серьезной проработке. И профильные органы этим уже занимаются», — сказал Алексей Дюмин на совещании.

Несмотря на высокие темпы борьбы со стихийными сборами отходов (по этому показателю регион входит в пятерку лидеров по стране), Тульской области еще надо избавиться от 200 свалок.

Грозный «Арсенал»

Российская премьер-лига запретила Туле принимать на своем поле московский ЦСКА в рамках 18-го тура чемпионата. «Арсенал» нашел решение и провел матч с «конями» в Грозном. И не прогадал.

«Оружейники» стартовали с победы и одолели подопечных Виктора Гончаренко со счетом 2:0. На 48-й минуте отличился Лука Джорджевич, а на 88-й Эванс Кангва. С победой футболистов поздравил губернатор Тульской области и поблагодарил Рамзана Кадырова за предоставленную «Ахмат-Арену».

"Это был интересный, зрелищный матч. Обе команды сыграли достойно, проявили высокое мастерство и собранность. Поздравляю «Арсенал» с заслуженной победой!», — сказал тульский губернатор.

Кстати, тульский «Арсенал» организовал для болельщиков бесплатный выезд. За местами (а их было 219) выстроилась огромная очередь.