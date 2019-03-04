Москва, 4 марта, 2019, 07:12 — ИА Регнум. Участники валютного рынка, вероятно, задумавшись о том, что наступила весна, 1 марта покупали вечно зеленеющий доллар. Гринбек с утра пошёл вверх, в то время как евро значительно отстал от него в темпах роста, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стойкий рубль

Но во второй половине дня рубль показал доллару и евро, что так просто не сдается. В итоге в первый весенний день рубль понизился к доллару всего на 0,05%, до 65,94 руб., а к евро вообще вырос на 0,17%, до 74,88 руб.

Банк России 1 марта обнародовал прогноз, согласно которому темпы роста российского ВВП в первом квартале 2019 г. замедлятся до 1—1,5% в годовом исчислении из-за повышения НДС с 1 января и последующего сокращения потребительского спроса. Для рубля это создало негативный фон, хотя не слишком значительный.

Цена на нефть марки Brent 1 марта довольно сильно понизилась, на 2,1%. К вечеру 1 марта за баррель Brent давали $64,88. Курс евро к доллару в первый день весны немного упал, на 0,05%.

Исходя из неопределенного новостного фона, на сегодня, 4 марта, прогноз по курсу доллара немного понижается, до 65,20−67 руб., а прогноз по курсу евро остаётся на уровне 74,50−76 руб.

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