Красноярск, 4 марта, 2019, 07:03 — ИА Регнум. На зимней Универсиаде — 2019 в медальном зачёте по состоянию на 4 марта лидирует Россия. Судя по таблице, размещённой на странице официального паблика «Зимняя универсиада — 2019» в соцсети, российские спортсмены завоевали четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых награды.

Скриншот со страницы группы «Зимняя универсиада-2019». Vk.com Универсиада-2019. Медальный зачёт

По одной медали каждого достоинства у Швейцарии. У Канады — одно золото и одно серебро. У Австрии и Белоруссии — по одному золоту. У Китая и Чехии — по одному серебру. У Японии, Казахстана и Швеции — по бронзе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске со 2 по 12 марта проходит XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Сегодня, 4 марта, будет разыграно 10 комплектов наград.