Россию атакуют хакеры, Украина теряет контроль: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- По мнению Лаврова, ситуация в Сирии стабилизировалась;
- Украине предрекли полную потерю газового транзита;
- Сын жертвы «Новичка» просит помощи у Путина;
- Около 50 крупных российских компаний атаковали хакеры;
- Путин объявил XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду открытой.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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