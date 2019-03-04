Барнаул, 4 марта, 2019, 06:20 — ИА Регнум. Специалисты следственно-оперативной группы ГУ МВД и ГУ МЧС выясняют причину серьёзного пожара, произошедшего поздно ночью 2 марта в одном из многоквартирных домов по улице Крупской в Барнауле. Судя по официальному сообщению, спасатели не исключают, что возгорание на седьмом этаже могло быть поджогом.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Пожар в Барнауле на улице Крупская

Прибыв на место ЧП, пожарные увидели, что с балкона на седьмом этаже идёт дым, также наблюдается плотное задымление в подъезде. Пострадавших эвакуировали по лестничным маршам, а также через оконные проемы при помощи автолестницы.

«Силами восьми звеньев газодымозащитной службы личный состав эвакуировал жителей дома и ликвидировал два очага пожара. Сложность в тушении пожара составила сложная планировка и перепланировка здания, а также загромождение коридоров старой мебелью», — пояснили спасатели.

Известно, что гибели и травмирования людей не произошло. Справиться с возгоранием спасателям удалось спустя 40 минут после прибытия. Всего из дома было эвакуировано 110 человек, из них 16 детей.