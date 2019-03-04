Британия взбудоражила Словению и расшевелила Испанию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 марта, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Словения поставила на место Великобританию;
- На случай жесткого Брексита Испания «расчистит путь» для британцев;
- Президент Белоруссии объяснил отказ признать независимость Абхазии;
- Гуайдо опасается за свою жизнь;
- Семь человек выдают себя за президента Кении.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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