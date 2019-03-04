Биробиджан, 4 марта, 2019, 06:29 — ИА Регнум. Прокуратура Еврейской автономной области начала проверку по вышедшему в эфир репортажу местного телевидения о фактах нарушений прав граждан на предоставление ритуальных услуг по транспортировке тел умерших в морг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Время Биробиджана» Руководство к действию в морге

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В репортаже ГТРК «Бира» сообщалось, что в Ленинском районе ЕАО медики и полиция отказывают людям в транспортировке тел умерших. Родственники вынуждены в морг возить трупы на личных автомобилях, при этом и в морге — полное самообслуживание.

В этом специфичном помещении для непосвященных посетителей даже висит «памятка»:

«Время Биробиджана» Руководство к действию в морге

"В соответствии с требованиями законодательства транспортировка тела умершего человека в морг должна осуществляться исключительно специализированным транспортом, оснащенным носилками, спецмешками, а также дезинфицирующими средствами. Вывоз тел умерших в морг как разновидность ритуальных услуг возможен только на основании договора на оказание таких услуг», — пояснили в прокуратуре, добавив, что ведётся проверка озвученных фактов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарской области женщина привезла гроб с телом покойного мужа к зданию правительства Самарской области, объяснив, что денег на похороны у неё нет.