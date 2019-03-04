Петропавловск-Камчатский, 4 марта, 2019, 05:30 — ИА Регнум. Лидер общественной экологической организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын вместе со своими единомышленниками убеждён, что задержание сотрудницы Кроноцкого заповедника Дарьи Паничевой может быть связано с попыткой крупного бизнеса заняться искусственным разведением нерки в Кроноцком озере и считает это недопустимым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Это, конечно, безобразие. Что тут ещё можно сказать? Я, так же, как директор Кроноцкого заповедника Петр Шпиленок, считаю, что это может быть связано со строительством рыбоводного канала и попыткой создания искусственной популяции нерки в Кроноцком озере. Я и мои коллеги из «Экологической вахты Сахалина» безусловно против, категорически против любой хозяйственной деятельности в любых заповедниках. Такая деятельность незаконна совершенно! Дикие популяции лососей необходимо сохранять как величайшую ценность, а уж тем более — на территории особо охраняемых территорий, тем более — на территории заповедника. В заповедники вообще нельзя вмешиваться, трогать их и что-то там строить вообще! Это даже вне заповедника очень плохая идея, если речь идет о сохранении популяции дикого лосося. А внутри заповедника — это просто варварство. И я вполне допускаю, и вполне соглашусь с мнением директора Кроноцкого заповедника, что арест, задержание Дарьи Паничевой могут быть связаны со стремлением «Русской рыбопромышленной компании» внедриться в заповедник со своей хозяйственной деятельностью. Допустить этого нельзя ни в коем случае. Нельзя, повторю, вообще допустить, чтобы бизнес пришёл работать в заповедники», — убежден Дмитрий Лисицын.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля 2018 года вооруженные сотрудники УМВД взяли под стражу и препроводили в СИЗО г. Хабаровска кандидата сельскохозяйственных наук, руководителя научного отдела Кроноцкого заповедника Дарью Паничеву. Правоохранители вменяют ученому совершение преступления по ст. 160 УК РФ — «присвоение и растрата». Речь идёт об очистке территории Кроноцкого заповедника от мусора. В 2015—2016 годах с территории было вывезено более 1000 тонн мусора и остатков ГСМ, накопленных за время хозяйственной деятельности в 60−70 годах прошлого века. Позже СК РФ возбудил уголовное дело в связи с растратой бюджетных средств, выделенных на программу, в отношении исполнителей работ. Первоначально Кроноцкий заповедник проходил по делу как потерпевшая сторона, но позже представители правоохранительных структур стали предпринимать попытки сделать ученых соучастниками преступления.

По информации директора заповедника Петра Шпиленка, Дарье Паничевой не дали попрощаться с 15-летним сыном, взять с собой лекарства, при том, что она страдает рядом хронических заболеваний, включая бронхиальную астму.

«Старший следователь по особо важным делам 6-го главного следственного управления Илья Павлухин не озаботился ни судьбой несовершеннолетнего, ни состоянием здоровья Дарьи», — сообщил Петр Шпиленок.

Задержание Дарьи Паничевой вызвало большой общественный резонанс. В первые же часы новость распространилась по социальным сетям, организации, обычные люди направили в адрес Хабаровского центрального районного суда более 100 обращений с требованием освободить ученого из-под стражи. Все обращения были переданы судье и приняты во внимании при вынесении решения.

Суд освободил Дарью из-под стражи и отправил под домашний арест. Домой на Камчатку она вернулась 2 марта, в субботу.

Ученые связывают беспрецедентный случай с другим событием. В декабре 2018 года в Минприроды РФ прошёл круглый стол, на котором обсуждалась возможность строительства рыбоводного канала в Кроноцком заповеднике. Помимо прочих, в заседании принимал участие небезызвестный Глеб Франк, учредитель «Роквелл капитал», он же является совладельцем и председателем совета директоров «Русской рыбопромышленной компании», которая активно лоббирует отмену традиционного принципа распределения квот и ратует за введение аукционов. По мнению рыбацкой общественности, это уничтожит рыбопромысловую отрасль в РФ и оставит без работы тысячи людей.

На Сахалине экологи не первый год противостоят бизнесу, защищая особо охраняемые природные территории. Несколько лет «Экологическая вахта Сахалина» пыталась добиться выдворения с территории уникального заказника «Северный» 15 рыбопромысловых станов. Но несмотря на решения судов, браконьеры никуда не уходили.