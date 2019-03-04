Москва, 4 марта, 2019, 05:27 — ИА Регнум. Опасность лишиться лицензии на продажу спиртных напитков нависла над российскими ретейлерами. Об этом представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) рассказали в интервью «Известиям», опубликованном 4 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдел с алкогольной продукцией

Право отслеживать неоплаченные штрафы ретейлеров через систему казначейства ГИС ГМП появилась у региональных властей в 2019 году. Теперь чиновники могут моментально приостановить действие лицензии, из-за чего магазины лишатся возможности продавать алкоголь на одну-две недели, пока не закончится разбирательство.

В ряде регионов отмечен десяток случаев, когда магазины не могли продавать алкоголь, в том числе — из-за ошибок в системе. Например, давно погашенные штрафы выглядят как неоплаченные, а это является поводом для приостановки лицензий.

В Минфине пояснили, что в настоящее время прорабатывается вопрос о предоставлении участникам рынка доступа к сведениями о наличии у них задолженностей.

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