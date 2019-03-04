Казань, 4 марта, 2019, 04:47 — ИА Регнум. Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе включение в реестр кредиторов АО «КЗСК-Силикон» требования ФНС России на 823,5 млн рублей. Сумма — возврат бюджетных инвестиций, выделенных на химпроект, который так и не был реализован в срок. В рамках судебных слушаний по спору выяснился ряд интересных деталей в деле о банкротстве компании, где свыше 48% доли принадлежат правительству РФ — ВЭБ, как основной кредитор должника, настаивал, что «суд должен был исследовать причину просрочки ввода объекта в эксплуатацию, с целью определения вины заказчика строительства (Минпромторг РФ), учитывая специфику расчетов и своевременное авансирование строительных работ до их начала, именно должник признается лицом, которое при должном финансировании нарушило условие договора, поскольку не обеспечило строительство объекта». Определение Арбитражного суда Поволжского округа в силу вступило, но может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Напомним, более восьми лет назад в Татарии на базе старейшего химического предприятия АО «Казанский завод синтетического каучука» было создано «дочернее» АО «КЗСК-Силикон», которое должно было реализовать амбициозный химпроект, не имеющий аналогов в СНГ — производство метилхлорсиланов и продуктов их переработки. Свыше 48% акций в «дочке» получило правительство РФ, выступившее своего рода гарантом, ведь строить планировалось на заемные средства, 7,8 млрд рублей из которых обещал Внешэкономбанк (в настоящее время государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»).

Фактически было выплачено 3,4 млрд рублей, после чего возникли разногласия по стоимости, и финансирование остановилось. Это привело к появлению проблем с оплатой счетов АО «КЗСК-Силикон» перед подрядчиками по госконтрактам, и один из них в итоге потребовал признать компанию банкротом — на сегодня общество находится на этапе конкурсного производства.

Пострадало и само КЗСК, в отношении которого ввели внешнее управление, а банк «Спурт», аффилированный с обществами через председателя правления Евгению Даутову, остался без лицензии и был обанкрочен. В 2018 году некое казанское ООО «СК «Балкыш» подало заявление в суд, в котором заявило о готовности погасить многомиллиардные долги АО «КЗСК-Силикон», но обещание не было осуществлено. 11 февраля 2019 года АО был продлён срок конкурсного производства, под которым оно пробудет до 11 августа 2019 года.

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В рамках банкротного дела продолжает формироваться реестр кредиторов. В конце марта 2018 года Федеральная налоговая служба России обратилась в Арбитражный суд Татарии с заявлением о включении в реестр требований кредиторов 837,75 млн рублей долга. В качестве третьего лица был привлечён Минпромторг РФ, так как в споре речь шла о возврате бюджетных инвестиций, выделенных на реализацию проекта.

«Неисполнение обязательств по договору предоставления целевых бюджетных инвестиций из федерального бюджета послужило основанием для подачи требования о включение в реестр требований кредиторов третьей очереди», — отмечалось в материалах дела.

В августе 2018 года в удовлетворении требования налоговой службы было отказано, так как суд счёл, что имела место покупка акций. В октябре вердикт отменили, а требование удовлетворили частично — на 823,5 млн рублей.

С таким решением оказались не согласны конкурсный управляющий компании и основной кредитор — ВЭБ, потребовавшие отменить вердикт как принятый с нарушениями норм действующего законодательства. ВЭБ, в частности, настаивал, что «суд должен был исследовать причину просрочки ввода объекта в эксплуатацию, с целью определения вины заказчика строительства (Минпромторг РФ), учитывая специфику расчетов и своевременное авансирование строительных работ до их начала, именно должник признается лицом, которое при должном финансировании нарушило условие договора, поскольку не обеспечило строительство объекта».

Арбитражный суд Поволжского округа решил, что «выводы суда апелляционной инстанции о том, что заключенные соглашения не могут относиться к договорам купли-продажи акций, следует признать правильными», и оставил решение о возврате бюджетных инвестиций в силе.

«Поскольку бюджетные инвестиции имели целевое назначение, направленное на строительство объектов недвижимости, передача должником акций не имеет правового значения при решении вопроса по возврату аванса, который не был использован должником при строительстве объекта», — уточнялось в вердикте суда.