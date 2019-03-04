Дамаск, 4 марта, 2019, 04:37 — ИА Регнум. Авиация возглавляемой США западной коалиции повторно применила боеприпасы с запрещенным белым фосфором в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Mil.ru Химическая атака

Воздушная атака с применением запрещенного вещества была предпринята в селении Эль-Багуз. В результате были ранены и погибли мирные жители, число жертв не сообщается.

Ранее, 2 марта, этот же район уже подвергался бомбардировке фосфорными бомбами. Данных о погибших или раненых не приводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, в Эль-Багузе находится форпост террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Оплот боевиков штурмуют курдские формирования, авиация западной коалиции оказывает им поддержку с воздуха.