Нижний Новгород, 4 марта, 2019, 04:10 — ИА Регнум. В Нижегородской области может смениться начальник Главного управления МВД. Эксперты сообщают, что генерал-майор полиции Юрий Кулик, назначенный руководить нижегородским ведомством в сентябре 2017 года, уходит в отставку и уже написал рапорт. Официально данная информация не подтверждается, на сайте управления Кулик по-прежнему числится начальником. Также неизвестно, кто займёт кресло, если отставка подтвердится, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

52.мвд.рф Юрий Кулик

«По моей информации, начальник ГУ МВД России по Нижегородской области, генерал-майор полиции Юрий Кулик уходит в отставку. Официально это пока не подтверждено, но несколько источников, в том числе в Москве, говорят, что рапорт об уходе он уже написал, — написал на своей странице в соцсетях нижегородский политобозреватель Андрей Вовк. — В своём первом интервью нижегородским СМИ Юрий Кулик шутил, что ему везёт на губернаторов с фамилией Никитин. Потому что в Тамбовской области тоже Никитин».

Напомним, 55-летний Юрий Кулик родом с Украины, свою работу в органах внутренних дел он начал в 1985 году в Санкт-Петербурге, с 1997 года занимал руководящие посты, в том числе был главой Приволжского линейного управления внутренних дел на транспорте. Звание генерал-майора полиции Кулик получил в феврале 2006 года, а с апреля 2011 году он был переведен в ФСИН РФ, где возглавил Управление Федеральной службы исполнения наказания по Краснодарскому краю. С осени 2013 года он продолжил работу в МВД, возглавив Главное управление по противодействию терроризму.

До назначения в Нижегородскую область 10 сентября 2017 года он был начальником УМВД России по Тамбовской области.

Имя генерала в Нижегородской области не было связано с какими-то скандалами. Более того, в октябре 2018 года он публично извинился за действия полицейских, которые избили задержанного Александра Д, сломав тому позвоночник. Тогда нижегородские СМИ писали, что «инцидент произошел в далеком 2011 году, и извиняться должен был его предшественник Иван Шаев, при котором все случилось». Виновные в 2017 году были осуждены на пять лет колонии строгого режима.