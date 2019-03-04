Лондон, 4 марта, 2019, 04:01 — ИА Регнум. Министр торговли Великобритании Лиам Фокс«не верит», что отсрочка Brexit может продлиться много месяцев, 4 марта передает агентство Reuters.

Brexit

«Я думаю, что это на самом деле невозможно. Европейский союз не хочет, чтобы Великобритания участвовала в европейских выборах», — пояснил Фокс журналистам.

Министр торговли отметил, что, «вполне возможно», Великобритания успеет выйти из ЕС в ранее установленный срок 29 марта.

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