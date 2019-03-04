Москва, 4 марта, 2019, 04:00 — ИА Регнум. Столичным автомобилистам рекомендовано предпочесть общественный транспорт в начале рабочей недели. Сообщение об этом опубликовано в Twitter «Администратора московского парковочного пространства».

Виктор Васнецов. Вьюжит. Метель. Старая Москва. 1904

В первые дни недели, которая начнется 4 марта, возможны снег, метель и сильный ветер. На дорогах гололедица. Следует избегать оставления автомобилей вблизи широкоформатных конструкций и деревьев, а лучше воспользоваться общественным транспортом, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, погоду в столичном регионе определяет циклон. Днем 4 марта в Москва ожидается до +2 °C, переменная облачность. Погода 5 марта будет пасмурной, но теплой — до +5 °C. Возможен первый весенний дождь.

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