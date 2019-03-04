Нижний Новгород, 4 марта, 2019, 03:50 — ИА Регнум. В Нижегородской области история про девяток яиц получила продолжение, но уже с бакалейными товарами. Жители региона обнародовали фотографию пакета с рисом, в котором вместо привычных 800−900 граммов вес составляет 650 граммов. Производитель данной продукции «родом» из Нижегородской области, а подобные «маркетинговые манёвры» проходят на фоне снижения реальных доходов населения — на 2% в 2018 году относительно 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рис в упаковке 650 гр

«Некоторое время назад в пабликах ходили посты возмущения «мол, какого … в пачке пельменей теперь не 1 кг, а 900 г, да в пакете молока не 1 литр, а 950 мл». Так вот, шах и мат — рис 650 г», — написал один из нижегородских пабликов.

Рис в упаковке 650 гр

На упаковке «Рис длиннозерный шлифованный. Первый сорт» уточняется, что вес упаковки 650 граммов. Производитель — ООО «Торговый дом «Кристалл», юридический адрес: Нижний Новгород, улица Интернациональная, 83. Фактический адрес производителя также указан в Нижнем Новгороде.

По данным ЕГРЮЛ, данная компания создана 31 августа 2015 года, уставный капитал — 1 млн рублей. Основной вид деятельности — оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков. Гендиректор и единственный владелец — Евгений Бабушкин. Последний в разные годы выступал учредителем 15 юрлиц, восемь из которых на сегодня уже ликвидированы. Из действующих — ООО «ТД «Кристалл», зарегистрированное по тому же адресу, что и производитель риса, но в 2012 году и с уставным капиталом 10 тыс. рублей, ООО «СПК «Сунеево» (смешанное сельское хозяйство), ООО «Агентство коммерческой безопасности «Кристалл», а также ещё ряд компаний, в том числе в сфере торговли и сельского хозяйства.

Напомним, в январе 2019 года после новогодних праздников в соцсетях появились фотографии необычного товара — вместо привычного десятка яиц некоторые магазины предлагали «девяток». Тогда многие россияне высказали мнение, что таким образом торговые сети пытаются скрыть рост цен на куриные яйца.

О том, что яйца и мясо птицы могут подорожать, с осени говорят региональные депутаты. В конце ноября 2018 года Костромская областная дума приняла обращение к Дмитрию Медведеву, которое поддержали депутаты из Татарии. В обращении депутаты просили ввести дополнительные меры господдержки производителей яиц во избежание роста цен на наиболее доступные продукты для широких слоев населения.

Между тем ФАС России, проведя проверку по девятку яиц, нарушений не выявил.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, реальные располагаемые денежные доходы жителей Нижегородской области за 2018 год относительно 2017 года снизились на 2%.