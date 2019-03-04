Москва, 4 марта, 2019, 03:49 — ИА Регнум. Потепление до +5 °C ожидается в Москве 5 марта. Об этом сообщают «Метеоновости».

Оттепель

Погоду в столичном регионе определяет циклон. Днем 4 марта в мегаполисе — до +2 °C, переменная облачность, возможен снег.

Днем 5 марта ожидается теплая погода: +3.+5 °C, ночью — около 0. Температура превысит нормы, по меньшей мере, на пять градусов. Погода будет пасмурной, может пройти первый весенний дождь.

5 марта атмосферное давление снизится до 728 мм рт. ст. Рекордно низким давление в этот день было в 1998 году — 727 мм рт. ст., напоминают синоптики.